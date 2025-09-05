رحلة بحرية ترفيهية لذوي الهمم في مطروح | صور

نظَّمت مؤسسة اللؤلؤة لرعاية ذوي الهمم رحلة ترفيهية بحرية لفريق كورال ذوي الهمم، علي احدا اليخوت البحرية تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

وقال إبراهيم امام رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن رحلة فريق الكوال علي اليخت، تأتي ضمن سلسلة فعاليات سيتم تنظيها خلال الفترة المقبلة، في اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " والبداية لأول فريق للكورال من ذوي الهمم بالمحافظة التابع لمكتبة مصر العامة بمطروح تحت اشراف مدربة الفريق شيماء أشرف والمهندسة عائشة محمود.

وشملت الرحلة البحرية نزول الاطفال البحر والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء المؤسسة، معبرين عن سعادتهم بتلك الرحلة الترفيهية موجهين الشكر لمؤسسة اللؤلؤة رعاية ذوي الهمم، ومحمد عزت رئيس شركة المعلم للسياحة علي اهتمامهم ورعايتهم للاطفال من القدرات الخاصة.

وأوضحت مؤسسة اللؤلؤة أن تم وضع برنامج ترفيهي لذوي الهمم للتعرف علي المزارات السياحية وزيارة المناطق السياحية بمطروح، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للجهات المعنية، بالعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط التى تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في المجتمع وجميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة المختلفة.

وشدد على ضرورة الإهتمام ورعاية ذوي القدرات الخاصة والهمم، وأطفال التوحد والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، في مختلف جوانب الحياة، والإستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.