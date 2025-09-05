قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
رحلة بحرية ترفيهية لذوي الهمم في مطروح | صور

ايمن محمود

نظَّمت مؤسسة اللؤلؤة لرعاية ذوي الهمم رحلة ترفيهية بحرية لفريق كورال ذوي الهمم، علي احدا اليخوت البحرية تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

وقال إبراهيم امام رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن رحلة فريق الكوال علي اليخت، تأتي ضمن سلسلة فعاليات سيتم تنظيها خلال الفترة المقبلة، في اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " والبداية لأول فريق للكورال من ذوي الهمم بالمحافظة التابع لمكتبة مصر العامة بمطروح تحت اشراف مدربة الفريق شيماء أشرف والمهندسة عائشة محمود.

وشملت الرحلة البحرية نزول الاطفال البحر والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء المؤسسة، معبرين عن سعادتهم بتلك الرحلة الترفيهية موجهين الشكر لمؤسسة اللؤلؤة رعاية ذوي الهمم، ومحمد عزت رئيس شركة المعلم للسياحة علي اهتمامهم ورعايتهم للاطفال من القدرات الخاصة.

وأوضحت مؤسسة اللؤلؤة أن تم وضع برنامج ترفيهي لذوي الهمم للتعرف علي المزارات السياحية وزيارة المناطق السياحية بمطروح، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للجهات المعنية، بالعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط التى تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في المجتمع وجميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة المختلفة.

وشدد على ضرورة الإهتمام ورعاية ذوي القدرات الخاصة والهمم، وأطفال التوحد والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، في مختلف جوانب الحياة، والإستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش .. وإزالة 329 حالة تعديات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 6 -9 - 2025

ضبط شاب خلال محاولته سرقة كابلات كهربائية بالإسماعيلية

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

