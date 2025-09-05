أول رد فعل من موسيماني على أنباء عودته لتدريب الأهلي

علق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن رفضه العودة لتدريب الأهلي من جديد، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

كان موقع “centralnews” الجنوب أفريقي نشر تصريحات لموسيماني، حيث قال: "العودة لتدريب الأهلي؟ هذا يعتمد على تحول جذري في العقلية".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك استعدادً لقبول أن الخسارة والتعادل جزء لا يتجزأ من اللعبة، تمامًا مثل الفوز".

وأكمل: "لست مستعدًا لتدريب نادٍ يفكر فقط في اللعب، وأنهم سيفوزون دائمًا".

ورد موسيماني على الموقع الجنوب أفريقي عبر حسابه على منصة “إكس” قائلًا: “أخبار كاذبة”.

https://x.com/TheRealPitso/status/1964001592832610330