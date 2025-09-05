اتحاد الطائرة يختتم معسكر الحكام استعدادا لانطلاق الموسم الجديد .. صور

اختتم الاتحاد المصري للكرة الطائرة، اليوم الجمعة، معسكره المغلق لحكام اللعبة بجميع درجاتهم "المحلي والدولي، والذي أقيم بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 وحتى 6 سبتمبر الجاري، في إطار خطة الاتحاد لإعداد الحكام لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025/2026.

وشهد المعسكر مشاركة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للحكام، حيث تضمن برنامجًا متكاملًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز من كفاءة العناصر التحكيمية ويواكب أحدث المستجدات في قانون اللعبة.

وحضر فعاليات ختام المعسكر كل من اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد، والدكتور وائل قنديل عضو مجلس الإدارة، واللذان أشادا بمستوى التنظيم والجدية التي أظهرها الحكام خلال فترة المعسكر، مؤكدين أن الاتحاد يولي أهمية خاصة للجانب التحكيمي كونه ركيزة أساسية لنجاح البطولات المحلية والدولية.

أكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن هذا المعسكر يأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع كفاءة جميع عناصر المنظومة، سواء على مستوى اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية وكذلك الحكام، بما يسهم في انطلاقة قوية للموسم الجديد.