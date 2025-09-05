قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يعتمد نظامًا جديدًا لفترات التوقف الدولي من موسم 2026–2027

فيفا
فيفا
حمزة شعيب

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتطبيق نموذج جديد لفترات التوقف الدولي، ابتداءً من موسم 2026–2027،  في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم أجندة كرة القدم عالميًا وتحقيق توازن أفضل بين ارتباطات الأندية والمنتخبات.

تفاصيل النظام الجديد

وحسب التعديلات المرتقبة، سيتم دمج فترتي التوقف في شهري سبتمبر وأكتوبر داخل فترة واحدة موسعة. 

ومن المقرر أن تمتد هذه الفترة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، على أن تخوض المنتخبات خلالها أربع مباريات بدلاً من مباراتين كما هو معمول به حاليًا.

هذا التغيير يعني فراغ أسبوعين متتاليين من مباريات الدوري المحلي، وهو ما يمنح المنتخبات مساحة زمنية أكبر لإعداد برامجها وخوض مواجهات تنافسية أو ودية عالية المستوى.

أهداف القرار

يأتي هذا التعديل في إطار سعي "فيفا" إلى:

تقليل عدد فترات التوقف خلال الموسم.

توفير وقت أطول للمنتخبات لإقامة معسكرات ومباريات ذات جودة.

ضمان استمرار البطولات المحلية بشكل أكثر انتظامًا دون انقطاع متكرر.

 

وسيبدأ تنفيذ النظام الجديد مباشرة بعد نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة يأمل الاتحاد الدولي أن تسهم في تقليل الضغط البدني على اللاعبين وتنظيم أجندة كرة القدم العالمية بشكل أكثر استقرارًا ومرونة.

فيفا التوقف الدولي نظام التوقف الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الدكتور علاء عبد الهادي

قلعة فخر للثقافة المصرية.. اتحاد الكتاب يكشف مفاجأة عن مقره التاريخي

الذهب والدولار

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

ضياء رشوان

ضياء رشوان: نتنياهو يعيش أوهاما توراتية

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد