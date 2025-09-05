فيفا يعتمد نظامًا جديدًا لفترات التوقف الدولي من موسم 2026–2027

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتطبيق نموذج جديد لفترات التوقف الدولي، ابتداءً من موسم 2026–2027، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم أجندة كرة القدم عالميًا وتحقيق توازن أفضل بين ارتباطات الأندية والمنتخبات.

تفاصيل النظام الجديد

وحسب التعديلات المرتقبة، سيتم دمج فترتي التوقف في شهري سبتمبر وأكتوبر داخل فترة واحدة موسعة.

ومن المقرر أن تمتد هذه الفترة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، على أن تخوض المنتخبات خلالها أربع مباريات بدلاً من مباراتين كما هو معمول به حاليًا.

هذا التغيير يعني فراغ أسبوعين متتاليين من مباريات الدوري المحلي، وهو ما يمنح المنتخبات مساحة زمنية أكبر لإعداد برامجها وخوض مواجهات تنافسية أو ودية عالية المستوى.

أهداف القرار

يأتي هذا التعديل في إطار سعي "فيفا" إلى:

تقليل عدد فترات التوقف خلال الموسم.

توفير وقت أطول للمنتخبات لإقامة معسكرات ومباريات ذات جودة.

ضمان استمرار البطولات المحلية بشكل أكثر انتظامًا دون انقطاع متكرر.

وسيبدأ تنفيذ النظام الجديد مباشرة بعد نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة يأمل الاتحاد الدولي أن تسهم في تقليل الضغط البدني على اللاعبين وتنظيم أجندة كرة القدم العالمية بشكل أكثر استقرارًا ومرونة.