سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

يدخل المنتخب الوطني مواجهة الليلة أمام إثيوبيا، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو يملك أكثر من سيناريو يضمن له الوصول إلى المونديال.

موقف المنتخب المصري في المجموعة

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني بـ11 نقطة، وذلك قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.

فرص بوركينا فاسو في المنافسة

أقصى رصيد يمكن أن تصل إليه بوركينا فاسو حال الفوز بجميع مبارياتها الأربع المقبلة هو 23 نقطة. وفي هذه الحالة، يحتاج المنتخب المصري لتحقيق الانتصار في 3 مباريات فقط، حتى في حال الخسارة من بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، ليضمن التأهل رسميًا.

مباريات مصر المتبقية في التصفيات

إثيوبيا (اليوم – الجولة السابعة)

بوركينا فاسو (الثلاثاء المقبل – الجولة الثامنة)

جيبوتي (الجولة التاسعة)

غينيا بيساو (الجولة العاشرة)

ويحتاج "الفراعنة" إلى مواصلة الانتصارات من أجل حسم بطاقة العبور إلى المونديال مبكرًا وتجنب أي حسابات معقدة.