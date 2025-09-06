مصر بلدي: رد الخارجية يؤكد رفض القاهرة لتصفية القضية الفلسطينية

قال سعيد شحاتة، نائب رئيس حزب مصر بلدي وأمين عام التنظيم ان البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يعكس بوضوح ثبات الموقف الوطني المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للمساس بها أو الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وان التهجير خط احمر.

وأضاف «شحاتة» أن رد الخارجية جاء بمثابة رسالة حاسمة للاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أن مصر لن تقبل بسياسات التهجير القسري أو فرض أمر واقع جديد على الأراضي الفلسطينية، وأنها ماضية في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن ما تفعله حكومة الاحتلال من إجراءات أحادية مثل إغلاق المعابر وفرض حصار متكرر على غزة، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والإنساني، ومحاولة لابتزاز المجتمع الدولي وإجهاض أي جهود للسلام العادل والشامل.

وشدد أمين تنظيم حزب «مصر بلدي» على أن الحزب يقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.