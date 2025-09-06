قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاره الرواد والسادات كان عضوا به.. اتحاد الكتاب قلعة الثقافة ورمز للمعرفة

الدكتور علاء عبد الهادي
الدكتور علاء عبد الهادي
محمد البدوي

قال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر على إن مقر الاتحاد يعتبر قلعة تاريخية تفخر بها الثقافة المصرية، والتي تؤكد حضور مصر الثقافي التاريخي على المستوى العربي والإقليمي، بل زاره أيضا العديد من الأجانب.

تراث مصر الكبير

وأكد رئيس اتحاد كتاب مصر خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «العاشرة» والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ على أن مقر الاتحاد جزء من تراث مصر الكبير المعماري، وتم تخصيصه خلال فترة تواجد الكاتب ثروت أباظة، وظل عبر رؤساء النقابة التاريخيين.


وأضاف رئيس اتحاد كتاب مصر أن هذا المكان أعيد من جديد تقسيمه وبناء مجموعة من الأشياء التي لم تكن موجودة، ومنها المسرح ووضع بنيه جديدة للمكان ترتبط بالإدارات والمكاتب الخاصة، فضلا عن حجرة رئيس النقابة ورئيس اتحاد الكتاب العرب.


وأشار إلى أن الرموز الأدبية التي يمكن أن تتخيلها في الثقافة أتت إلى هذا المكان، من وزراء ورؤساء وزارات، وكان الرئيس محمد أنور السادات عضوا، والقانوني الفقيه أحمد فتحي سرور، ورؤساء دول ووزراء ومفكرون من الوطن العربي أجمع.

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وزير الصحة

رفض علاج مريضة طواريء بسبب 80 جنيه.. الصحة: إحالة مدير مستشفي مبرة مصر القديمة للتحقيق

الجوازات

إجراءات إكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية

المتهمين

قرار ضد شخصين تعديا على آخرين بالضرب باستخدام كرباج في المنوفية

محكمة

يحمل جنسية أجنبية.. قرار بشأن شخص يروج ويبيع عقاقير مجهولة المصدر

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر.. الاستماع لا يُنقص من قوتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر...استمتع بالهدوء ورتب أولوياتك

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

