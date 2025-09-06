زاره الرواد والسادات كان عضوا به.. اتحاد الكتاب قلعة الثقافة ورمز للمعرفة

قال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر على إن مقر الاتحاد يعتبر قلعة تاريخية تفخر بها الثقافة المصرية، والتي تؤكد حضور مصر الثقافي التاريخي على المستوى العربي والإقليمي، بل زاره أيضا العديد من الأجانب.

تراث مصر الكبير

وأكد رئيس اتحاد كتاب مصر خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «العاشرة» والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ على أن مقر الاتحاد جزء من تراث مصر الكبير المعماري، وتم تخصيصه خلال فترة تواجد الكاتب ثروت أباظة، وظل عبر رؤساء النقابة التاريخيين.



وأضاف رئيس اتحاد كتاب مصر أن هذا المكان أعيد من جديد تقسيمه وبناء مجموعة من الأشياء التي لم تكن موجودة، ومنها المسرح ووضع بنيه جديدة للمكان ترتبط بالإدارات والمكاتب الخاصة، فضلا عن حجرة رئيس النقابة ورئيس اتحاد الكتاب العرب.



وأشار إلى أن الرموز الأدبية التي يمكن أن تتخيلها في الثقافة أتت إلى هذا المكان، من وزراء ورؤساء وزارات، وكان الرئيس محمد أنور السادات عضوا، والقانوني الفقيه أحمد فتحي سرور، ورؤساء دول ووزراء ومفكرون من الوطن العربي أجمع.