حسام حسن : صلاح رمز وطني ..ونفسي يسجل مليون هدف
ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين
اتصال غالي وعزيز.. طبيب فاقد بصره يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي
أجمل وأطيب الناس .. تعرف على وصف شكل سيدنا رسول الله
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025
98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الطوارئ الروسية تسجل 15 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا
عاوز تجيب جون كلمه ..سيف زاهر يتغني بأداء عمر مرموش
إبراهيم حسن: الفوز على إثيوبيا محطة مهمة في مشوار التأهل
إسلام صادق عن فوز منتخب مصر: الأخطاء ساذجة والأداء متواضع
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمال غزة
أخبار العالم

ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين

محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع  قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين "ظلما".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة ؛ إعتقل آسايش حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مواطناً أمريكياً داخل فندق  لاله زار وذلك بعد مرور 14 يوماً على حادثة اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب، لاهور جنكي، وشقيقه بولاد، بعد مداهمة الفندق ذاته الذي كانا يتحصنان بداخله مع عدد من انصارهما بمدينة السليمانية.

كما نقل إعلام الاتحاد الوطني عن المتحدث باسم آسايش الحزب العقيد سلام عبدالخالق  ، والذي  أفاد بأن المعتقل يدعى برايان ويلسن، وقد أُلقي القبض عليه ليلة 22 أغسطس 2025 داخل الفندق، وخلال التحقيقات اعترف بأنه وبشكل فردي، ومن دون علم أو موافقة حكومته الأمريكية، قام بالمشاركة في إعداد وتدريب مجموعة ميليشياوية مسلحة غير شرعية تُعرف باسم "هيزی دوپشک".

كما أشارت آسايش الحزب الى أن المعتقل والذي وصفته بكونه (مرتزقاً) عمل على تدريب وتسليح هذه المجموعة المسلحة، وبناءً على قرار قضائي تم اعتقاله، وهو حالياً موقوف حيث تُطبق بحقه الإجراءات القانونية النافذة.

ويتوقع مراقبون أن الولايات المتحدة لن تسكت على ذلك وستحقق في الامر بدقة ، خاصة وأن الإعلان عن الاعتقال جاء في 5 سبتمبر 2025، أي بعد أكثر من أسبوعين على توقيفه.

ترامب حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني إعتقال أمريكي اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب الرئيس الأمريكي

