ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين "ظلما".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة ؛ إعتقل آسايش حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مواطناً أمريكياً داخل فندق لاله زار وذلك بعد مرور 14 يوماً على حادثة اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب، لاهور جنكي، وشقيقه بولاد، بعد مداهمة الفندق ذاته الذي كانا يتحصنان بداخله مع عدد من انصارهما بمدينة السليمانية.

كما نقل إعلام الاتحاد الوطني عن المتحدث باسم آسايش الحزب العقيد سلام عبدالخالق ، والذي أفاد بأن المعتقل يدعى برايان ويلسن، وقد أُلقي القبض عليه ليلة 22 أغسطس 2025 داخل الفندق، وخلال التحقيقات اعترف بأنه وبشكل فردي، ومن دون علم أو موافقة حكومته الأمريكية، قام بالمشاركة في إعداد وتدريب مجموعة ميليشياوية مسلحة غير شرعية تُعرف باسم "هيزی دوپشک".

كما أشارت آسايش الحزب الى أن المعتقل والذي وصفته بكونه (مرتزقاً) عمل على تدريب وتسليح هذه المجموعة المسلحة، وبناءً على قرار قضائي تم اعتقاله، وهو حالياً موقوف حيث تُطبق بحقه الإجراءات القانونية النافذة.

ويتوقع مراقبون أن الولايات المتحدة لن تسكت على ذلك وستحقق في الامر بدقة ، خاصة وأن الإعلان عن الاعتقال جاء في 5 سبتمبر 2025، أي بعد أكثر من أسبوعين على توقيفه.