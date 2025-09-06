قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهضة على كل المستويات.. ميدو يهنئ منتخب المغرب بتأهله لكأس العالم

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
سارة عبد الله

هنأ أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، منتخب المغرب بعد تأهله لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “مبروك لـ المغرب على كل شئ.. التأهل لـ كأس العالم وافتتاح الملعب الجديد وعلى النهضة التي يعيشها اخواننا في المغرب في كرة القدم على كل المستويات تطور المدربين وتصديرهم للاعبين إلى أوروبا بعد تأسيس جيد في مشاريع تحت إشراف الدولة”.

وأضاف: “مبروك لـ فوزي لقچع ولكل الشعب المغربي”.

وضمن المنتخب المغربي رسميًا تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما نجح في ضمان صدارة المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية، ليؤكد تفوقه القاري واستمراره في كتابة التاريخ الكروي.

انتصار كبير على النيجر

حقق “أسود الأطلس” فوزًا عريضًا على منتخب النيجر بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة من التصفيات. وجاء الفوز ليمنح المغرب العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه منتخب تنزانيا، ليصبح التأهل حسمًا لا جدال فيه.

أحداث المباراة: بطاقة حمراء مبكرة

شهدت المباراة منعطفًا مهمًا في الدقيقة 26، حين تلقى عبد اللطيف جبريل لاعب منتخب النيجر بطاقة حمراء مباشرة، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين فقط، وهو ما منح المغرب أفضلية واضحة في السيطرة على مجريات اللعب.

صيباري يفتتح التسجيل ويضاعف النتيجة

لم ينتظر المغرب طويلًا بعد الطرد، حيث افتتح إسماعيل صيباري التسجيل في الدقيقة 29، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38، ليمنح “الأسود” تقدمًا مريحًا مع نهاية الشوط الأول.

الكعبي وإضافة الهدف الثالث

مع انطلاقة الشوط الثاني، واصل المغرب ضغطه الهجومي، وتمكن أيوب الكعبي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51، ليضع منتخب بلاده في موقف أكثر أريحية.

إتمام الخماسية بأقدام إغامان وأوناحي

لم يتوقف المد الهجومي للمغرب، حيث عزز حمزة إغامان النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 69، قبل أن يختتم عز الدين أوناحي مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف الخامس في الدقيقة 84، ليعلن فوزًا تاريخيًا مستحقًا بخمسة أهداف دون رد.

إنجاز جديد لأسود الأطلس

بهذا الفوز، يواصل المنتخب المغربي تألقه في المحافل الدولية، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في مونديال 2026، وسط طموحات كبيرة بتكرار إنجازاته التاريخية الأخيرة وإسعاد جماهيره العريضة في القارة وخارجها

أحمد حسام ميدو الزمالك المغرب كأس العالم منتخب المغرب

