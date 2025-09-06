ضبط 11 شيكارة دقيق مدعم وتحرير 29 محضرًا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ

قاد المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة على المخابز بمركز قلين فجر اليوم السبت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أسفرت الحملة، التي شارك فيها عدد من مأموري الضبط القضائي، عن تحرير 29 مخالفة متنوعة. وتضمنت المخالفات 10 حالات نقص في وزن الخبز، و6 حالات عدم إعلان عن الأسعار، و4 حالات لعدم إعطاء بون للمواطنين، وحالة واحدة لكل من: عدم النظافة، وسوء المواصفات، والتوقف عن العمل دون إذن، وعدم وجود ميزان.

11 شيكارة دقيق مدعم

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 حالات لتجميع كمية من الدقيق المدعم بلغت 11 شيكارة، زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود مديرية التموين ومباحث التموين بكفر الشيخ لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين