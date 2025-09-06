قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
محافظات

ضبط 11 شيكارة دقيق مدعم وتحرير 29 محضرًا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ

خبز
خبز
محمود زيدان

قاد المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة على المخابز بمركز قلين فجر اليوم السبت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أسفرت الحملة، التي شارك فيها عدد من مأموري الضبط القضائي، عن تحرير 29 مخالفة متنوعة. وتضمنت المخالفات 10 حالات نقص في وزن الخبز، و6 حالات عدم إعلان عن الأسعار، و4 حالات لعدم إعطاء بون للمواطنين، وحالة واحدة لكل من: عدم النظافة، وسوء المواصفات، والتوقف عن العمل دون إذن، وعدم وجود ميزان.

11 شيكارة دقيق مدعم

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 حالات لتجميع كمية من الدقيق المدعم بلغت 11 شيكارة، زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود مديرية التموين ومباحث التموين بكفر الشيخ لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين

كفر الشيخ خبز مخابز كفر الشيخ تحرير محاضر التموين

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

معاينة موقع كافتيريا وادى الملوك

كافيتيريا متطورة بوادي الملوك بالأقصر استجابة لمطالب الزائرين

حادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

اجتماع تعليم قنا

تعليم قنا تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

