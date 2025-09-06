بعد التسمم الغذائي.. برلماني: المطاعم المخالفة تهدد جهود الدولة في حماية صحة المواطنين

أكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن واقعة التسمم الغذائي بمحافظة المنيا ، أعادت إلى الأذهان ضرورة الرقابة على الأسواق والمطاعم ومنافذ البيع لضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المواطنين ،لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الصحة العامة ومواجهة أي ممارسات قد تهدد سلامة المستهلكين.



وطالب" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" بضرورة تحري المواطنين الدقة عند اختيار أماكن تناول الطعام، والابتعاد عن المطاعم غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، مؤكدا أن وعي المستهلك يُعد خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة للمواطنين، إلى جانب دور الأجهزة الرقابية في ملاحقة المطاعم المخالفة وتشديد العقوبات عليها.



تجدر الإشارة إلى أن رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (كما وردت لها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، تُفيد بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء المقدم، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وطبقًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي وقت سابق ، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي.

وبإجراء التحريات ، تبين ان المصابين يعانون من آلام في البطن، وقيء متكرر، وارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي السريع وتقديم الرعاية اللازمة لهم.