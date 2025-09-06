قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ناصر ترك : ندرس ربط مصر والسعودية سياحيا بـ برنامج العمرة بلس

ناصر ترك
ناصر ترك
محمد الاسكندرانى

قال ناصر ترك، نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، إننا وضحنا لـ  هيئة تنشيط السياحة ، بتوافد 10 مليون معتمر للسعودية ،وهو ماجعلنا نطرح فكرة برنامج “عمرة بلس”، يربط المملكة بـ مصر سياحيا ،خاصة أن السفر بين جدة والقاهرة قرابة ساعتين سفر.

عمرة بلس 


أوضح ترك لـ"صدى البلد" ، أن هذا هو الدافع للتفكير في إنشاء تحالف مصري سعودي ومعارض مشتركة تدعم من الجانبين لبرامج العمرة وزيارة مصر، وإيجاد آليات بيع برامج مصر مع دول الشرق الأقصي ،بالتنسيق مع شركات الطيران منخفض التكاليف ، فى ظل قرب فتح المتحف المصرى الكبير.


أشار نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية  إلى أن مصر تشهد تطوير هائل خاصة القاهرة الفاطمية والخديوية ،وهما منتجات مرغوبة لدول الشرق الأقصي ،ونسعي الآن لتنظيم الحصول على تأشيرة الدخول لمصر لتنفيذ برنامج العمرة بلس.


وأفاد أننا قرابة 85% من شركات السياحة المصرية يعملون في الحج والعمرة ،وهناك علاقة قوية بين الجانب المصرى ووكلاء السياحة والحج والعمرة بـ السعودية ، مما يروج بيسر لفكرة عمرة بلس.
 

وأشاد بتطور السعودية التكنولوجي، خاصة باستخدام المنصات السياحية الآون لاين ،وعلينا التعاون مع كبار المنصات العالمية للحجوزات ،والترويج للبرامج والتعامل مع الشركات الاخري والعلاقات التجارية والدمج التكنولوجي ، وهو مايحتاج تكتل للقطاع الخاص ودعم الدولة.

تنشيط السياحة عمرة بلس السياحة مصر

