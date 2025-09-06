تخرج دفعة جديدة من طلاب الماجستير المهنى بكلية التجارة جامعة دمنهور

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور،اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الماجستير المهني في إدارة الأعمال بكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة فايزة عبيد الله، عميد كلية التجارة، الدكتور عصام أمين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب وأسرهم.

استهل "ترابيس" كلمته بتهنئة الخريجين، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، بتخريج جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة إدارياً ومالياً، مشيرا إلى دور برنامج الماجستير المهني في تخريج قادة أعمال وصناع قرار يواكبون متطلبات سوق العمل سريع التغير، مشيدا بالتزام الخريجين وتفانيهم في التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية ودراستهم، لافتا إلى أن هذا الاحتفال الذي نشهده اليوم يمثل تتويجًا للطموح الذي لا يعرف حدودًا، مشيرا إلى أن الماجستير المهني يعد متطلبًا أساسيًا في عالم سريع التغير، داعيا الخريجين لاستخدام العلم كأداة فعالة للتغيير في مرحلتهم الجديدة، وضرورة الاستمرار في تطوير ذاتهم ومعرفة الجديد في مجال تخصصهم.

هذا وقد أكد "رئيس جامعة دمنهور" التزام الجامعة بتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على ضرورة ترجمة مخرجات الأبحاث العلمية وتحويل المعرفة إلى خبرات عملية يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات المختلفة؛ لبناء مجتمع مرن ومستدام.

من جانبها قدمت الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، التهنئة للخريجين في يومهم الذي يعد بمثابة حصاد جهود الجميع ليس الطلاب فقط، وإنما قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، الذين لم يبخلوا على الطلاب، و نقلوا لهم المعرفة وشكلوا الخبرات الأكاديمية والمهنية للخريجين، عبر برامج دراسية اتسمت بالتنوع والإثراء وجمعت بين النظرية والتطبيق، لإعداد جيل متفوق ينفع بعلمه مجتمعه ووطنه، ويساهموا بما اكتسبوه في بناء الدولة المصرية، والقيام بدورهم في النهوض بالوطن العزيز وتحقيق طموحاته في حاضر ومستقبل مشرق.

وأعربت الدكتورة فايزة عبيد الله، عميد كلية التجارة، عن سعادتها بتخريج 52 طالبًا من برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالكلية، مؤكدة على أن تكون الكلية نموذجا مضيئا للتكامل بين العلم والعمل والربط بين المسار الأكاديمي ومتطلبات الواقع العملي، من خلال تقديم برامج دراسية تواكب متطلبات سوق العمل، و اتباع أفضل المعايير العلمية والفنية في تقديم برامج دراسية لرفع كفاءة الكوادر البشرية، وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الطلاب والباحثين، متمنية للخريجين النجاح والتوفيق في مسيرتهم القادمة.



هذا وقد اختتم الحفل بتقديم شهادات التخرج للخريجين، وسط أجواء من الفرح والاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية للدفعة الجديدة، و ثمن الخريجون الجهد المبذول من جانب إدارة الكلية طوال فترة الدراسة معربين عن عميق امتنانهم للأساتذة والمسؤولين الذين ساعدوا في تذليل كافة العقبات التي واجهتهم، وساهموا في توفير بيئة تعليمية ساعدتهم على الوصول لهذا الإنجاز.