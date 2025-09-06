آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في عدة مدن للمطالبة بإعادة المحتجزين

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم، في عدة مدن رئيسية بما في ذلك القدس وتل أبيب وحيفا، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

من جانبه؛ قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مباشر صوب فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات شمال غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى نحو 60 شهيدًا بينهم 38 في مدينة غزة.

استهدافات الاحتلال

وأضاف جبر، خلال مداخلة على القناة، أن الاحتلال كثف خلال الساعات الماضية قصفه لمنازل متعددة الطوابق والأبراج السكنية، مستشهدًا بتدمير برج السوسي وسط المدينة بجوار مقر الأونروا، بعد أيام من استهداف برج مشتهى، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات وإجبار السكان على الإقامة في مراكز إيواء وخيام بديلة.