مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات في البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
أحمد موسى: مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. وخبير عسكري: نتنياهو يعي مفهوم الخط الأحمر بالنسبة لمصر| أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


خبير عسكري: نتنياهو يعي مفهوم الخط الأحمر بالنسبة لمصر في ملف تهجير الفلسطينيين

أكد اللواء أسامة كبير  المستشار بكلية القادرة والأركان المصرية، أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وترفض تهجير الفلسطينيين لأنه خط أحمر.

ياسمين عز عن الجمال: الموضوع مش إنك وحشة انتي بصيتي في المراية الغلط
قالت الإعلامية ياسمين عز إن الجمال لا يقتصر على الملامح أو المعايير المتعارف عليها، وإنما يكمن في كيفية إدراك المرأة لقيمتها .

إيران: لا عودة للمفاوضات النووية دون مراعاة مخاوف طهران
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن أي مفاوضات جديدة مع واشنطن يجب أن تراعي مخاوف إيران، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن العودة للمفاوضات النووية مع واشنطن بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب.

مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
أكد الإعلامي أحمد موسى، انه سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية.


أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
أكد الإعلامي أحمد موسى،  أن  مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه على الإطلاق.

خبير عسكري: الجيش الإسرائيلي يعاني من خلل هيكلي
أكد اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا وخبير الأمن القومي، إن ما يجري في قطاع غزة من تدمير ممنهج وتجويع للسكان ليس سوى تمهيد لعملية عسكرية إسرائيلية جديدة تهدف إلى استعادة تماسك الجيش الإسرائيلي.

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال
في خطوة جادة لحماية صحة الأمهات والأطفال.. أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، تهدف إلى تعزيز ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، باعتبارها الخيار الأفضل والأكثر أمانًا.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في عدة مدن للمطالبة بإعادة المحتجزين
تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم، في عدة مدن رئيسية بما في ذلك القدس وتل أبيب وحيفا، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
أكد الإعلامي أحمد موسى،  أن  مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم على الإطلاق .

