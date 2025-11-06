أشرف صبحي: الرياضة أصبحت صناعة ذات مردود اقتصادي كبير

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن إعداد البطل الأولمبي عملية مكلفة لكنها ضرورية، لأن الرياضة أصبحت اليوم صناعة متكاملة ذات عوائد اقتصادية واستثمارية كبرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع خططًا مالية وتسويقية لدعم الرياضيين، من خلال مزيج من الموازنة العامة والرعايات التجارية والمساهمات المجتمعية.

وأوضح صبحي، خلال مداخله هاتفيه مع برنامج "ستوديو إكسترا"، على شاشة إكسترا نيوز ، أن الوزارة تعمل وفق خطة بدأت منذ عام 2018 وتستمر حتى أولمبياد 2028 و2032، وتتضمن برامج تدريبية مختلفة تشمل الرعاية التعليمية والمجتمعية والقياسات البدنية والعلمية المتطورة، مثل استخدام مشروع الجينوم المصري لتحديد القدرات الجينية والبدنية للاعبين.

وأشار إلى أن التنسيق يتم مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية لتصميم برامج متخصصة للاعبين المؤهلين للمنافسة على الميداليات.

وأضاف أن الخطة تتضمن متابعة دقيقة لمعدلات الأداء الفني والبدني للاعبين عبر معسكرات تدريبية ومشاركات دولية، مؤكدًا أن الاتحادات الأولمبية الثلاثين تعمل وفق أولويات محددة، مع تركيز خاص على ثمانية اتحادات أساسية من بينها المصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو.

وأكد وزير الرياضة أن نتائج المنتخبات المصرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر تمثل مؤشرات واضحة على نجاح خطط الإعداد، حيث حققت المنتخبات في ألعاب مثل رفع الأثقال، والتايكوندو، والسلاح، والخماسي الحديث، والهوكي، نتائج متميزة على المستويين الإفريقي والعالمي.

وأشار إلى أن تلك الإنجازات تؤكد أن التطوير الرياضي في مصر أصبح قائمًا على التخطيط العلمي لا على المصادفة، وأن المستقبل يحمل مزيدًا من الإنجازات للأبطال المصريين.