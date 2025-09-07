منتخب 2009 يفوز على السعودية ودياً بخماسية

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف معسكره المغلق بالفوز على نظيره السعودي 2/5 في المباراة التي أقيمت اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من الجانبين خاصة من الفريق المصري الذي استطاع أن يسجل فوزاً كبيراً بأقدام أحمد أبو غالي ،مازن وائل ،دانيال تامر ، زياد سعودي واختتم خالد مختار خماسية الفراعنة الصغار وكذلك شهدت المباراة اهدار منتخب مصر لضربة جزاء وكذلك حالتي طرد لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 كان قد بدأ معسكره المغلق استعداداً لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في 24 أغسطس الماضي وتخلله مبارايات أمام أندية زد ، سيراميكا كليوباترا، الداخلية واتحاد الشرطة مواليد 2007 وبتروجيت 2008 واختتم المعسكر بمواجهتي السعودية 2009 .