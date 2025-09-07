منتدى بغداد الدولي للطاقة يؤكد مكانة العراق كمحور إقليمي.. تفاصيل

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، أن منتدى بغداد الدولي للطاقة، والذي يُعقد لأول مرة هذا العام، يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين العراق وكبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة، مضيفة أن المنتدى الذي ستنظمه الحكومة العراقية سنويًا.

يأتي ذلك في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بجانب تعزيز استثمارات الطاقة التقليدية، وقد شهد الحدث حضور وزراء نفط من دول عربية وأجنبية، بينها مصر وتركيا وليبيا، في مؤشر على اهتمام دولي متزايد بإمكانات العراق في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت التميمي خلال رسالة على الهواء، إلى أن المنتدى ناقش سبل التحول الطاقي، والموازنة بين الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة، مؤكدة أن العراق بدأ فعليًا في جذب استثمارات كبرى رغم التحديات الأمنية، حيث دخلت شركات من الولايات المتحدة، روسيا، الصين وتركيا إلى السوق العراقية، موضحة أن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية آمنة، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، في ظل اعتماد العراق على الإيرادات النفطية بنسبة تفوق 99% من موازنته السنوية، مما يبرز أهمية تعزيز الإنتاج والتصدير لضمان الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق آخر، نوهت التميمي إلى أن أزمة المياه في العراق تُعد من أبرز التحديات البيئية الحالية، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية أن التغطية المائية لا تتجاوز 6% من حاجة البلاد، ما يهدد الموسم الزراعي بشكل مباشر، موضحة أن الحكومة العراقية تسعى عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، خاصة في ظل ضعف الالتزام من دول المنبع كتركيا وإيران، كما أشارت إلى أن الخزين الاستراتيجي للمياه في العراق وصل إلى أدنى مستوياته، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتأثر الأمن الغذائي، داعية إلى إيجاد حلول جذرية عبر مؤتمرات إقليمية ودولية مخصصة لهذا الملف.