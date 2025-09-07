قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
توك شو

منتدى بغداد الدولي للطاقة يؤكد مكانة العراق كمحور إقليمي.. تفاصيل

منتدى بغداد
منتدى بغداد
محمود محسن

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، أن منتدى بغداد الدولي للطاقة، والذي يُعقد لأول مرة هذا العام، يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين العراق وكبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة، مضيفة أن المنتدى الذي ستنظمه الحكومة العراقية سنويًا.

يأتي ذلك في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بجانب تعزيز استثمارات الطاقة التقليدية، وقد شهد الحدث حضور وزراء نفط من دول عربية وأجنبية، بينها مصر وتركيا وليبيا، في مؤشر على اهتمام دولي متزايد بإمكانات العراق في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت التميمي خلال رسالة على الهواء، إلى أن المنتدى ناقش سبل التحول الطاقي، والموازنة بين الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة، مؤكدة أن العراق بدأ فعليًا في جذب استثمارات كبرى رغم التحديات الأمنية، حيث دخلت شركات من الولايات المتحدة، روسيا، الصين وتركيا إلى السوق العراقية، موضحة أن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية آمنة، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، في ظل اعتماد العراق على الإيرادات النفطية بنسبة تفوق 99% من موازنته السنوية، مما يبرز أهمية تعزيز الإنتاج والتصدير لضمان الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق آخر، نوهت التميمي إلى أن أزمة المياه في العراق تُعد من أبرز التحديات البيئية الحالية، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية أن التغطية المائية لا تتجاوز 6% من حاجة البلاد، ما يهدد الموسم الزراعي بشكل مباشر، موضحة أن الحكومة العراقية تسعى عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، خاصة في ظل ضعف الالتزام من دول المنبع كتركيا وإيران، كما أشارت إلى أن الخزين الاستراتيجي للمياه في العراق وصل إلى أدنى مستوياته، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتأثر الأمن الغذائي، داعية إلى إيجاد حلول جذرية عبر مؤتمرات إقليمية ودولية مخصصة لهذا الملف.

منتدى بغداد الدولي مجال الطاقة الحكومة العراقية الطاقة التقليدية الوقود الأحفوري

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

هشام عباس

هشام عباس يستعد لجولة غنائية في كندا

سامي مغاوري وابنه

مش هيخرج النهاردة.. سامي مغاوري يكشف تطورات حالة ابنه الصحية |خاص

أحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح: اشتغلت على لغة الجسد ونظرة العين لتقديم حكاية «فلاش باك».. خاص

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

