المستقلين الجدد يفتح باب الترشيح لإنتخابات النواب لجميع الكوادر

أعلن حزب المستقلين الجدد أن الهيئة العليا للحزب قررت فتح باب الترشح لجميع الكوادر التي ترى في نفسها القدرة على خوض انتخابات البرلمان 2025 ، حتى غلق باب الترشيح، مؤكدة أن الفرصة متاحة لكل أبناء الحزب.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن الحزب لا يزال يتلقى طلبات الترشح من كوادره، مع تأكيد أن الأولوية ستكون للمرشحين الأكفأ والأجهز لخوض المنافسة الانتخابية، خاصة في الانتخابات الفردية التي تُعد محور التركيز الرئيسي للحزب خلال هذا الاستحقاق.

وأضاف عناني أن لجان المحافظات تضع نصب أعينها المنافسة على المقاعد الفردية، مشددًا على حرص الحزب في اختيار أفضل الكوادر لخوض المعركة الانتخابية.

من جانبه، كشف الدكتور حمدي بلاط عن إطلاق الحزب حملة إلكترونية خاصة بانتخابات البرلمان، تهدف إلى متابعة أخبار مرشحي الحزب في جميع المحافظات، وتوفير الدعم اللازم لهم.

وشدد الحزب على أن المنافسة في الانتخابات الفردية لا تعني إغلاق الباب أمام الاشتراك في القوائم الحزبية، موضحًا أن الأمر مرهون بالمستجدات على الساحة السياسية.