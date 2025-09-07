شاطئ رأس راية بطور سيناء .. كأنك على شواطئ لبنان والشام

​تتميز شواطئ منطقة رأس راية في طور سيناء بطبيعة خلابة تشبه شواطئ لبنان، فهي تجمع بين الكثبان الرملية والمساحات الخضراء التي تمتد على طول الشاطئ، وتوفر مناظر ساحرة عند الغروب و الشروق.

هذه الأجواء الهادئة تجذب العائلات والأسر في طور سيناء، حيث تفضلها العائلات على الشواطئ العامة للاستمتاع بالهدوء والخصوصية.

​يقع شاطئ رأس راية على بعد نحو 20 كيلو مترًا من طور سيناء، و يقصده الأهالي في العطلات الرسمية والإجازات لممارسة السباحة والصيد.

يؤكد إسماعيل جاب الله من سكان طور سيناء أن الشاطئ يمنح الأسر خصوصية تامة، حيث يلتزم الجميع باحترام مساحة الآخرين، كما يخلو من أي إزعاج.

يضيف سليمان بخيت من موظف بطور سيناء أن المنطقة فريدة من نوعها بفضل طبيعتها التي تشبه شواطئ لبنان وسوريا، حيث تقضي الأسر يوماً كاملاً في الشواء والاستمتاع بالأطعمة الشرقية و السيناوية.

​وطالب أهالي طور سيناء بتحويل منطقة رأس راية إلى وجهة للسياحة البيئية و السفاري، مع توفير خدمات بسيطة ومستدامة مثل دورات المياه والمخيمات البيئية، للحفاظ على جمال المنطقة الفريد مع توفير الراحة .