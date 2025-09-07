قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد مراد يوجه الشكر لأشرف صبحي.. ويؤكد: فرع التجمع حلم العمر ومستقبل الطيران

وليد مراد
وليد مراد
محمد سمير

وجه كابتن وليد مراد كبير الطيارين ورئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الطيران الرياضي، رسالة شكر وتقدير لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وقال وليد مراد: أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكل ما فعله من أجل نادي الطيران ودعمه الكبير وثقته الغالية، نعم المسؤولية ثقيلة لكننا على العهد من أجل الطيران بيتي، وسأقاتل مع زملائي ليعود أفضل مما كان.

وأضاف: الحمد لله إستطعنا إعدة الثقة داخل النادي مرة أخرى، حين عدت قبل عام تقريبا كرئيس للجنة المعينة، ووجدت تحديات كثيرة والمشاكل متراكمة، والدعم متوقف من وزارة الشباب والرياضة، وكان أول تحدٍ إعادة الثقة، وأعادة ترتيب البيت من الداخل بالتعاون مع أبناء النادي.

وأشار مراد إلى الدور الإنساني لأبناء النادي قائلاً: المشهد الأكثر إنسانية هو الالتفاف حولنا والتكاتف من الجميع وتحمل المسؤولية لإعادة نادي الطيران لسابق عهده، فالعاملون من أبناء النادي متطوعين، ومنهم على سبيل المثال المستشار القانوني الذي يعمل بلا مقابل منذ 11 شهراً ويدفع من جيبه الخاص أيضا رسوم ومبالغ مالية مطلوبة لمتابعة القضايا والمشكلات القانونية المتراكمة، وذلك من أجل الدفاع عن نادي الطيران بيته، كما أن لاعبى كرة اليد كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية قالوا لي (إحنا ولاد الطيران، مكملين حتى لو من غير مستحقات)، وبالفعل هذا الحب والمشاعر الطيبة وتحمل المسؤولية من الجميع سر استمرارنا، وأنا مع زملائي موجودين يومياً ساعات طويلة لخدمة النادي.

وتابع: نهدف جميعا لإحياء التجربة السابقة، فخلال رحلتنا مع نادي الطيران، التي امتدت لأكثر من 14 عاماً، شهد النادي طفرة شاملة على المستويات الرياضية والاجتماعية والإنشائية، بعدما توليت المسؤولية وأنا أصغر رئيس نادٍ في مصر وقتها بعمر 39 عاماً، وبدأنا من الصفر دون أن نغلق أبواب النادي ليوم واحد، فتحول الطيران إلى بيت جامع للرياضة والفن والثقافة، كرة اليد نافست على المربع الذهبي، كرة السلة صعدت للدوري الممتاز، وفي الجانب الاجتماعي أصبح النادي ملتقى مميزاً يستضيف الندوات الثقافية والحفلات الفنية الكبرى، واعتلى مسرحه نخبة من نجوم الغناء في مصر مثل محمد منير، مدحت صالح، تامر حسني، حماقي، حكيم، وغيرهم.

واختتم حديثه مؤكدًا أن رؤيته المقبلة لنادي الطيران تهدف لإعادته إلى التحليق من جديد، موضحًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في حل المشكلات القانونية، وجدولة الديون، واستعادة الاستقرار الداخلي، مؤكدا أن الحلم الأكبر يظل هو فرع التجمع، الذي كان نادي الطيران سبّاقًا في التخطيط له قبل أي نادٍ آخر، حيث حصلنا على أرض مخصصة من الدولة أثناء فترة رئاستي له، وتم بناؤه وتسليمه كاملًا قبل أن تتوقف الأمور بعد صدور قانون الرياضة وبند الثماني سنوات الذي انتهى مشوارنا مع النادي بعده وتسلمت القيادة مجموعة أخرى، وبعدها توقف المشروع ولم يحدث جديد، ولكن هذا الفرع يمثل المستقبل الحقيقي للنادي، وهناك رؤية متكاملة لتشغيله، تبدأ بخطوة أولى تتمثل في إنشاء حمام سباحة أولمبي، ليكون قاعدة لخطة شاملة تضمن أن يصبح المورد الأساسي والداعم الأكبر لمسيرة الطيران.

وليد مراد كبير الطيارين نادي الطيران الرياضي أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

نيمار

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

دانييل ليفي

بعد 24 عاما من رئاسة توتنهام .. دانييل ليفي يرحل| ماذا نعرف عنه؟

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد