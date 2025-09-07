سفير مصر في بوركينا فاسو: متشوقون لرؤية المنتخب المصري ووفرنا كافة الاستعدادات

قال محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينا فاسو، إن كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستقبال بعثة منتخب مصر تتم على قدم وساق من قبل السفارة والقيادات السياسية داخل الدولة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الكل متحمس ومتشوق لاستقبال ورؤية المنتخب المصري، سواء لاعبين أو مدربين، متابعا: هناك شعبية كبيرة للمنتخب المصري لدى الشعب البوركيني.

واسترسل: هناك ترتيبات وتأمينات خاصة بالمنتخب بداية من وصوله حتى مغادرته، كما تم التواصل مع وزارتي الدفاع والداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سبل راحة المنتخب داخل الفندق.

وأوضح أن المنتخب سيصل اليوم إلى بوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة مساء، متابعا: نتوقع وجود دعم كبير من الجالية المصرية في الدولة لدعم المنتخب.

وأشار إلى أنه أجرى لقاء مع الجالية المصرية في بوركينا فاسو للحديث حول وجود المنتخب ونتوقع وجود أكثر من 1000 متفرج من الجالية المصرية وتم التواصل مع السفراء العرب المتواجدين داخل البلد ودعوتهم لحضور المباراة.