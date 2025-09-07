اعتذار.. الونش بعد طرده أمام وادي دجلة: غلطة مش قادر أسامح نفسي عليها

قدم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارًا رسميًا إلى جماهير القلعة البيضاء بعد واقعة طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام وادي دجلة، والتي تسببت في غيابه 3 مباريات بسبب عقوبة الإيقاف.

ونشر الونش بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعرب فيه عن حزنه الشديد لما بدر منه، مؤكدًا تحمّله كامل المسؤولية، وتقبّله العقوبة الموقعة عليه من إدارة النادي.

وقال الونش في رسالته:"بحمد ربنا على عودتي لتمثيل منتخب مصر بعد فترة صعبة جدًا في حياتي، والحمد لله على كل شيء. تمثيل المنتخب شرف لأي شخص يحمل اسم مصر."

وأضاف:"أقدم اعتذاري لنادي الزمالك وجماهيره. في آخر مباراة كنت سببًا كبيرًا في خروج الفريق بنتيجة سلبية بسبب غلطة مش قادر أسامح نفسي عليها. العصبية مش من طباعي، ولكن قدر الله وما شاء فعل."

وتابع: "أنا متقبل العقوبة ومتفاهم موقف النادي، وأعدكم إن الغلطة دي مش هتتكرر."

واختتم اللاعب رسالته قائلاً:"بدعمكم الدائم، مش هبخل بنقطة عرق على الكيان الكبير ده. الاعتذار واجب، وأرجو السماح.. شكرًا."