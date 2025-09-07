أجبرها على مشاهدة أفلام مخلة.. حبس المتهم بالتحرش بصغيرة في شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق المختصة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية حبس المتهم بالتحرش بصغيرة وإجبارها على مشاهدة أفلام مخلة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.



وكانت قد شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث اتهمت أسرة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات أحد جيرانهم، صاحب محل خردوات، بالتحرش بابنتهم وإجبارها على مشاهدة مقاطع غير لائقة عبر هاتفه المحمول.

البداية كانت عندما لاحظت والدة الطفلة رفض ابنتها التوجه للمحل لشراء بعض المستلزمات كما اعتادت، لتكتشف بعد محاولات هدوء واستماع، تعرضها لتصرفات مشينة من قبل المتهم.



وعلى الفور، توجهت الأسرة بصحبة الطفلة إلى مركز شرطة شبين القناطر، حيث استمع النقيب محمد مأمون، معاون المباحث، إلى أقوالهم، وتم استدعاء المتهم (ا.ح) الذي أنكر ما نسب إليه.



وتم تحرير المحضر رقم 7310 إداري مركز شبين القناطر، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، فيما شدد والد الطفلة على تمسكه بحق ابنته القانوني.