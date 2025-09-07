بطولة على رصيف القطار بسوهاج.. ناظر محطة طما ينقذ طفلًا من موت محقق

شهدت محطة سكك حديد طما شمال محافظة سوهاج، صباح اليوم، واقعة إنسانية بطولية كادت أن تتحول إلى مأساة، بعدما أنقذ ناظر المحطة طفلًا صغيرًا من السقوط أسفل عجلات القطار رقم 704 القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى لحظة اقتراب القطار من رصيف المحطة، حيث حاول الطفل الصغير الصعود إلى القطار أثناء سيره، الأمر الذي عرض حياته لخطر داهم، وسط صرخات واستغاثات من المتواجدين على الرصيف.

وفي ثوانٍ حاسمة، أظهر ناظر المحطة شجاعة ويقظة غير عادية، حينما اندفع بسرعة نحو الطفل وتمكن من جذبه بعيدًا عن القطار، قبل لحظة واحدة فقط من وقوع الكارثة.

المشهد الذي وثقه المارة وركاب القطار، أثار حالة من الارتياح والتقدير، إذ اعتبر الأهالي أن تدخل الناظر جسّد بطولة حقيقية ومسؤولية إنسانية عالية، مؤكدين أن حياة الطفل كانت على بُعد خطوة واحدة من نهاية مأساوية.

وأشاد الحاضرون بالتصرف البطولي، مؤكدين أن الموقف لم يكن مجرد واجب وظيفي، بل تجسيد لمعنى إنساني نبيل يستحق الإشادة، خاصة وأن الحادث كان قد يتحول في ثوانٍ معدودة إلى فاجعة أمام أعين الجميع.