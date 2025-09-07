الدفاع عن فلسطين : مصر الآن تقف حائط صد ضد المخطط الأسرائيلي

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن التشديد المصري المتكرر على رفض تهجير الفلسطينيين، سواء كان طوعياً أو قسرياً، ينبع من "الإحساس بالخطر الحقيقي الذي تشكله إسرائيل"، وأوضح أن هذا الموقف الحازم يأتي في ظل تعنت إسرائيل ورفضها لكل مبادرات وقف إطلاق النار وإصرارها على مخططات التهجير وإفراغ الأراضي الفلسطينية.

وتابع الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن السياسة الخارجية المصرية تدرك تماماً خطورة المخططات الإسرائيلية، وتحذر بأنها "لن تمر" وأنها تمثل "خطاً أحمر ثابتاً"، ووصف تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح لتهجير الفلسطينيين بأنها "مرفوضة ومدانة"، معتبراً إياها مساساً بالسيادة المصرية والأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إلى أن مصر الآن تقف حائط صد ضد المخطط الأسرائيلي.