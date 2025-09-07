باحث إماراتي: اعترافات مرتقبة بدولة فلسطين والقاهرة ركيزة أساسية في التحركات الدولية

قال الكاتب والباحث السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي إن التحولات الأخيرة في المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، إلى جانب الضغط المتنامي من الرأي العام العالمي، قد تفتح الباب أمام تغيير فعلي في قواعد التعامل مع الملف الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الصوافي، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن هناك مؤشرات قوية على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يمثل حال حدوثه نقلة نوعية في مسار القضية الفلسطينية، ويعزز من فرص تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار الباحث الإماراتي إلى أن الموقف المصري يشكل حجر الزاوية في هذه التحولات، باعتباره داعمًا رئيسيًا للتحركات العربية الجديدة الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن القاهرة تواصل لعب دور محوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.

ولفت الصوافي إلى أن الرهان الأكبر في المرحلة المقبلة سيكون على الموقف الأمريكي، موضحًا أن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير قد يسهم في تعزيز صورته السياسية على الساحة الدولية، وربما يفتح أمامه الطريق للترشح إلى جائزة نوبل للسلام.

واعتبر أن القضية الفلسطينية قد تشكل البوابة الأهم لهذا الإنجاز الأمريكي المحتمل، إذا ما توفرت الإرادة السياسية اللازمة، واشتد الضغط الدولي على إسرائيل لحملها على التراجع عن سياساتها الحالية وفتح مسار جاد نحو التسوية العادلة والشاملة.