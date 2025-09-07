كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ،عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال خالد الدرندلي: "أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر المقبلة حتى إذا حسمنا التأهل لكأس العالم".



أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ، خروج حمدي فتحي لاعب المنتخب من قائمة الفريق المتجهة إلي بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية بعد شكواه من إصابة في وجه القدم عقب انتهاء مباراة إثيوبيا مساء الجمعة والوصول لفندق الإقامة ، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة .

اضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه إلى بوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق اكثر من ٦ ساعات .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة