مدرب وادي دجلة: أندية الدوري الممتاز أصبحت تخشى مواجهتنا عقب الفوز على الزمالك

أكد محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن نظرة الأندية لوادي دجلة أصبحت مختلفة عقب الفوز على الزمالك



وقال الشيخ في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: نظرة المنافسين لي أصبحت مختلفة عقب الفوز على دي الزمالك ولكن لدينا أهداف وخطط مميزة



واضاف: وماجد سامي حفزني في احد المباريات التي خسرناها في الدوري الممتاز وهو اكبر داعم لنا وللفريق

وواصل: الجهاز الفني كاملا في عمره في الثلاثينات وماجد سامي دعمني في وقت الهزيمة لأنه يثق في الجهاز كاملا وهناك لاعبين في دجلة يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر الاول والثاني