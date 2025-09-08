قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير الخزانة الأمريكي يحذر من استرداد مبالغ ضخمة إذا ألغت المحكمة العليا رسوم ترامب الجمركية

صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأحد بأنه "واثق" من أن خطة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية "ستفوز" في المحكمة العليا، لكنه حذّر من أن وكالته ستُجبر على إصدار مبالغ ضخمة مستردة إذا قضت المحكمة العليا ضدها.

وقال إنه في حال إلغاء الرسوم الجمركية، "سيتعين علينا ردّ نصفها تقريباً، وهو ما سيكون مضراً بالخزانة"، وفقاً لمقابلة في برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي.

وأضاف، مع ذلك، أنه "إذا قررت المحكمة ذلك، فسيتعين علينا تنفيذه".

وطلبت إدارة ترامب الأسبوع الماضي من المحكمة العليا "إصدار أحكام عاجلة" لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من دول أخرى.

بشكل عام، قد تستغرق المحكمة العليا وقتاً طويلاً يصل إلى أوائل الصيف المقبل لإصدار قرار بشأن قانونية رسوم ترامب الجمركية.

صرح بيسنت بأن "تأجيل إصدار الحكم حتى يونيو 2026 قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية تتراوح قيمتها بين 750 مليار دولار وتريليون دولار، وقد يؤدي إلغاءها إلى اضطراب كبير".

إن احتمال اضطرار الحكومة إلى رد رسوم جمركية بهذا الحجم قد يعني مكاسب غير مسبوقة للشركات والجهات التي دفعت هذه الرسوم.

تأتي تعليقات كبار مسؤولي الإدارة في وقتٍ تواجه فيه رسوم ترامب الجمركية مستقبلًا غامضاً، بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية الشهر الماضي بعدم قانونية معظم "الرسوم الجمركية المتبادلة".

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية بأن ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما فرض "رسوماً جمركية متبادلة" على جميع الدول تقريباً في إطار إعلانه "يوم التحرير".

وطلب ترامب من المحكمة العليا الاستماع إلى مرافعات استئنافه في أوائل نوفمبر وإصدار قرار نهائي بشأن قانونية الرسوم الجمركية المتنازع عليها بعد ذلك بوقت قصير، وفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة إن بي سي نيوز من المدعين في القضية.

