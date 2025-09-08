سول تأمل في الحفاظ على علاقات إيجابية مع طوكيو عقب استقالة رئيس وزراء اليابان

أعربت الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم /الإثنين/ عن أملها في أن تواصل سول وطوكيو الحفاظ على علاقات إيجابية، وذلك على الرغم من استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا.



وذكر المكتب الرئاسي - في بيان صادر عنه نقلته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - أنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة باستقالة شيجيرو إيشيبا، إلا أنه من غير المناسب التعليق بشكل مباشر لأنه شأن سياسي داخلي في اليابان.

تأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على إعلان رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عزمه الاستقالة من منصبه، حيث أوضح أنه تمكن من أداء مهامه لمدة عام تقريبا بسبب الدعم الذي قدمه أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الائتلافي حزب "كوميتو"، علاوة على الدعم الشعبي الذي حظي به، معربا عن تقديره لهذا الدعم، وأضاف أنه سيواصل أداء مهام عمله حتى يتم انتخاب رئيس جديد للوزراء.

