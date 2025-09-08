الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي يقدمان نتائج التقرير الثاني حول التكامل بالمنطقة الأورومتوسطية

يُقدِّم الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأحد المقبل، نتائج التقرير الثاني حول التكامل الإقليمي، والذي يُعَدّ إنجازًا رئيسيًا في إطار الجهود الرامية إلى تعميق التعاون والتواصل في المنطقة الأورومتوسطية.



وذكر بيان للاتحاد من أجل المتوسط اليوم /الإثنين/ أن التقرير، الذي يتزامن صدوره مع الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، يقيم ديناميكيات التكامل الإقليمي من خلال 5 مجالات رئيسية: التجارة، التمويل، البنية التحتية، تنقّل الأفراد، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الاتحاد أن هذا التقرير يُسلِّط الضوء على التحديات والفرص الإقليمية، مُقدِّمًا توصيات عملية لصنّاع السياسات وسائر الأطراف المعنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التقرير يأتي في لحظة حرجة تمرّ بها المنطقة في ظلّ تغيّرات جيوسياسية واجتماعية واقتصادية معقّدة، وسيُشكّل مرجعًا للتقدُّم نحو منطقة متوسطية أكثر مرونة وشمولًا وترابطًا.