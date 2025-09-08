رئيس غرفة التطوير العقاري: 3270 رسمًا تعرقل الاستثمار.. و"تلبيس الطوابق" يهدد ثقة العملاء بالسوق

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق المصري يواجه أزمة حقيقية نتيجة تعدد الرسوم والتكاليف المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هناك ما يقرب من 3270 رسمًا يتم تطبيقها، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على مختلف القطاعات ويعيق تدفق الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في

فعاليات النسخة التاسعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، المنعقدة تحت عنوان: "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، وبحضور نخبة من المسؤولين والمطورين العقاريين والخبراء، وبرعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحذر شكري من انتشار ظاهرة ما يُعرف بـ"تلبيس الطوابق"، والتي تقوم خلالها بعض الشركات بالإعلان عن مشروعات جديدة وجمع مقدمات الحجز من العملاء، ثم توجيه هذه الأموال لاستكمال مشروعات سابقة متعثرة، معتبرًا أن هذه الممارسة تهدد ثقة العملاء في السوق العقاري وتؤثر سلبًا على مصداقيته وشفافيته.

ودعا رئيس غرفة التطوير العقاري إلى وضع آليات رقابية أكثر صرامة لحماية حقوق العملاء وتنظيم السوق، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمواطنين، بما يحافظ على استدامة القطاع العقاري ويعزز دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.