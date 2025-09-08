نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات المختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وضبط ، (المدير المسئول) وبحوزته (عدد 166 شهادة لمجالات دراسية مختلفة - إيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.