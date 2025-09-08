قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
تحقيقات وملفات

في المهد | إجراءات المحافظات لحمابة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. تفاصيل

ازالة التعديات
ازالة التعديات
قسم المحافظات

تشدد الدولة على ازالة التعديات عل  أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف في المهد ..ولذا يتم تنفيذ موجات الازالة المتتالية، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 27 للإزالات..

محافظات اسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدي واسترداد 143 فدانًا من أملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27 للإزالات، التي تنفذها الدولة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 43 حالة تعدي واسترداد 143 فدانًا أملاك دولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت نطاق 9 مراكز بالمحافظة (الغنايم، القوصية، أسيوط، صدفا، منفلوط، البداري، ديروط، ساحل سليم، الفتح)، وأسفرت عن إزالة مساحات بلغت 615 مترًا مربعًا من المباني، و143 فدانًا، و15 قيراطًا و22 سهمًا من الأراضي الزراعية، باستخدام معدات المراكز والأحياء، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الإزالات تنوعت بين حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الإصلاح الزراعي، والمتغيرات المكانية، موزعة على المراكز المختلفة، أبرزها إزالة حالات تعدي بمراكز الغنايم، البداري، ساحل سليم، وصدفا، إلى جانب حالتين بالقوصية وديروط، و18 حالة بنطاق مركز الفتح، و6 حالات بمركز أسيوط، بالإضافة إلى 9 حالات لاسترداد طلبات تقنين بمركز منفلوط.

 عدم التهاون في استرداد أراضي الدولة

وشدد اللواء هشام أبو النصر على عدم التهاون في استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الموجة 27 للإزالات تنفذ على 3 مراحل؛ بدأت الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، فيما تجري حالياً المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف
 

جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _ منذ بداية المرحلة 30 أغسطس الماضي وحتى السبت 6 سبتمبر الجاري _وصل إلى 408 حالة (206حالة أملاك دولة + 202زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعد ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري ،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 4 إلى 24 أكتوبر 2025

الموجة ال 27 لازالة التعديات ازالة التعديات اسيوط

