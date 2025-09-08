الأراضي الفلسطينية مقبرة.. إسبانيا ترفض اتهامات إسرائيل بمعاداة السامية

رفضت إسبانيا، اتهامات إسرائيل "الزائفة" لها بمعاداة السامية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقه اليوم الاثنين إزاء "خطاب الإبادة" الصريح للمسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة ودعا إلى اتخاذ إجراء دولي حاسم "لإنهاء المذبـ.حة".

وقال إن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي بالفعل "مقبرة".

وفي كلمته الافتتاحية للدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقد فولكر تورك القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة (و) إلحاقها معاناة لا توصف وتدميرًا شاملاً".

وقال:"القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة؛ وإلحاقها معاناة لا توصف وتدميرًا شاملاً؛ وإعاقتها لوصول المساعدات الكافية المنقذة للحياة وما يترتب على ذلك من تجويع المدنيين؛ وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب كلها أمور صادمة لضمير العالم".

