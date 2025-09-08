بعثة منتخب مصر لرجال التنس تغادر إلى توجو استعدادا لمباراة المجموعة العالمية الثانية بكأس ديفيز

أ ش أ

غادرت بعثة المنتخب الوطني لرجال التنس، اليوم /الإثنين/، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى توجو استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض على مدار يومي 13 و14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية بكأس ديفيز للتنس.



وتضم البعثة من اللاعبين، محمد صفوت "لاعب ومدرب" وفارس زكريا وعمرو السيد وميشيل باسم صبحى وأكرم السلالي.



وكان المنتخب الوطني لرجال التنس هبط للمجموعة العالمية الثانية بكأس ديفيز، عقب خسارته أمام مضيفه اليوناني 2-3 في شهر فبراير الماضي بمباراة البقاء بالمجموعة العالمية الأولى بالمسابقة.

