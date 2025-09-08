نجم جديد يغيب عن الزمالك أمام المصري



يقترب أحمد ربيع، لاعب الزمالك، من الغياب عن مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي المقرر لها 13 سبتمر الجاري فى الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية حتى هذه اللحظة.

ولم يشارك أحمد ربيع في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية، حيث ما زال اللاعب يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي بشكل كامل قبل العودة للمشاركة.

ويتمسك الجهاز الطبي بعدم التعجل في الدفع باللاعب حرصًا على سلامته وتفادي تجدد الإصابة، خاصة أن الفريق مقبل على سلسلة مباريات قوية وحاسمة في مشوار الدوري.