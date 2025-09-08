حسين خالد: لا يوجد حتى الأن مصل لعلاج السرطان

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أن فكرة أن يكون هناك مصل لعلاج السرطان هدف مراوغ، خاصة أنه منذ سنوات طويلة نعمل على أن يكون هناك مصل لعلاج الأورام، لأنه حتى الأن لا يوجد أي مصل له.



وقال حسين خالد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لو هناك مصل تم إكتشافه لعلاج الأورام، لا بد من اجراء التجارب الاكلينيكية عليه حتى يتم استخدامه بشكل أمن.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أن علاج الأورام يمكن ان يتم عن طريق الأدوية التي يكون لها تأثير مباشر على الخلية المصابة، ولكن دون أن يكون لها تاثير سلبي على الأنسجة السليمة.