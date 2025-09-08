تامر أمين: لدينا جوهرة ثقافية أثرية سياحية نفيسة اسمها زاهي حواس

أكد الإعلامي تامر أمين، أن عامل الأثار المصري زاهي حواس قام بتوقيع كتاب عن حياته المهنية والشخصية في مختلف مدن إيطاليا .



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الواحد لما يكون معاه جوهرة مش بيعرف يحس بقيمتها ".

وتابع تامر أمين :" إحنا في مصر لدينا جوهرة ثقافية حضرية أثرية سياحية نفيسة اسمها زاهي حواس ".

واكمل تامر امين :" انا اتخضيت لما مشيت في الشارع مع زاهي حواس في إيطاليا.. ولو توتي ماشي في الشارع في إيطاليا مش هيحظى بمقدار الحب اللي رأيته لزاهي حواس ".

ولفت تامر أمين :" حفلات زاهي حواي خارج مصر شيء يرفع الرأس ونحن فخورين به ".