عدلي القيعي يكشف عن رأيه في انضمام "زيزو" للأهلي

كشف المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن رأيه في انضمام أحمد مصطفى "زيزو" للنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال القيعي، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر شاشة «الحياة» : انضمام زيزو أي لاعب كبير هينضم للنادي الأهلي بروح النادي الأهلي، هينجح، زيزو، حتى الأن انضم بروح النادي الأهلي ولا توجد أي مشاكل من ناحيته".

وأضاف: "وعندنا مثل آخر الكابتن إمام عاشور كان الجميع يظن أنه سيحدث به بعض المشاكل ولكن حدث العكس، وتشعر أنه انخرط في فكرة النادي الأهلي وأصبح يبدع بشكل غير مسبوق".



وتابع ؛"المهم أن تكون الصفقة قوية ومؤثرة داخل النادي، ولدينا زيزو وعاشور صفقات محلية وبن شرقي وبن رمضان صفقات دولية، ولو خيرت بين بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي وكأس العالم مع منتخب مصر.. أختار منتخب مصر بدون تردد".

وختم :" لا يوجد تفاوض في العلن وهذا فشل واستعراض، وأن الإدارة تعمل من أجل الجماهير، بينما الجماهير لا تدير".