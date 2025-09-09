قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وفاة صادمة للاعب كولومبي قبل الانتقال لناد أمريكي كبير| ما القصة؟

اللاعب الشاب إدير سميك فالنسيا
اللاعب الشاب إدير سميك فالنسيا
أمينة الدسوقي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة مأساوية لموهبة كولومبية شابة قبل ساعات من انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

وقد خيم الحزن على الوسط الكروي الكولومبي بعد وفاة اللاعب الشاب إدير سميك فالنسيا، البالغ من العمر 16 عاما، في حادث سير مروع بمدينة غواشيني قرب كالي، وذلك قبل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة لإتمام انتقاله إلى نادي نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي.

موهبة واعدة توقفت عند الحلم

فالنسيا كان قد خطف الأنظار مطلع العام الجاري خلال مشاركته مع الفريق الأمريكي في بطولة تحت 16 عامًا، حيث قدّم أداء لافتا وضعه على أعتاب تجربة احترافية مبكرة.

كما أشارت تقارير محلية إلى أنه كان ضمن دائرة اهتمام منتخب كولومبيا تحت 17 عاما، للمشاركة في بطولة أمريكا الجنوبية المقبلة عام 2026.

تفاصيل الحادث المروع

السلطات المحلية أوضحت أن الحادث وقع صباح الأحد الماضي إثر اصطدام شاحنة صهريج بعدة سيارات، لتتضرر المركبة الرمادية التي كان يستقلها فالنسيا، ما أدى إلى وفاته على الفور ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

نعي رسمي وحزن واسع

أكاديمية "ألمانيا بوبايان"، التي ينتمي إليها اللاعب، أصدرت بيانا جاء فيه: "ببالغ الحزن ننعى لاعبنا إدير سميك فالنسيا أمبويلا الذي رحل إثر حادث سير أثناء قضائه عطلة في غواشيني.. نقف إلى جانب أسرته، وستظل ذكراه خالدة داخل النادي".

الحادث أثار موجة تعاطف واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه أحد المشجعين بـ "قصة مأساوية لطفل لم يتجاوز السادسة عشرة".

وكتب آخر: “قوة وصبر لعائلته وأصدقائه وزملائه”، بينما دعاه ثالث بالرحمة قائلاً: "ليتغمدك الله برحمته يا إدير".

الدوري الأمريكي الوسط الكروي الولايات المتحدة قصة مأساوية لطفل اللاعب الشاب إدير سميك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

الدكتور عادل زيدان

برلماني: كلمة الرئيس بقمة البريكس أكدت التمسك المصري بالدفاع عن القضية الفلسطينية

مجلس النواب

واقعة تسمم المنيا تصل البرلمان.. وعقوبات رادعة تنتظر صاحب المطعم

حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

حسين خضير: مراسي البحر الأحمر مشروع استراتيجي يدعم التنمية السياحية والاقتصادية

بالصور

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد