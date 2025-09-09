الرذيلة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الفاحشة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 سيدات - لإحداهن معلومات جنائية) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهن.