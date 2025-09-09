قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاقتصاد الأمريكي على حافة الركود والذهب مرشح لاختراق 3800 دولار|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والحذر في ظل تزايد المؤشرات السلبية للاقتصاد الأمريكي، ما يثير مخاوف من دخول أكبر اقتصاد في العالم مرحلة ركود تضخمي.

 وفي هذا السياق، تزايدت التوقعات بشأن توجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال شهر سبتمبر، وهو ما سيكون له انعكاسات عميقة على حركة الأسواق، خصوصًا في ما يتعلق بالذهب والنفط والعملات الرقمية.

في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، قدّم المحلل المالي ميشال صليبي قراءة معمقة لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي، محذرًا من تداعيات الركود في الولايات المتحدة، ومشيرًا إلى فرص استثمارية متوقعة في الذهب والعملات المشفرة، إلى جانب رؤيته لأداء النفط والأسواق الأوروبية.

التباطؤ الاقتصادي الأمريكي يدفع نحو خفض الفائدة

أكد صليبي أن بيانات اقتصادية أمريكية سلبية متتالية تعزز التوقعات بأن البنك الفيدرالي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يكون أكثر "عدوانية" من المتوقع، في محاولة لكبح التباطؤ الاقتصادي الواضح.

وأوضح أن هذا التباطؤ يعيد إلى الواجهة مخاوف الركود التضخمي، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب وسندات الخزانة الأمريكية.

الذهب على مشارف 3800 دولار بدعم من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية

أشار صليبي إلى أن الذهب يواصل الصعود قرب مستويات قياسية، إذ يتم تداوله حاليًا عند حدود 3640 دولارًا للأونصة، متوقعًا اختراق مستوى 3800 دولار في المستقبل القريب.

ويعزو هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:

الطلب المستمر من البنوك المركزية، لا سيما من قبل البنك المركزي الصيني.

تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سياسات نقدية توسعية متوقعة من الفيدرالي الأمريكي في ظل تباطؤ النمو.

النفط: قرارات أوبك+ تواجه ضعف الطلب العالمي

وفي ما يتعلق بأسعار النفط، أوضح صليبي أن قرار أوبك+ الأخير برفع الإنتاج بشكل معتدل يعكس محاولة للحفاظ على الحصة السوقية وسط تحديات اقتصادية واضحة.

لكنه حذر من أن ضعف الطلب العالمي قد يُشكل حاجزًا أمام استمرار صعود الأسعار، مشيرًا إلى أن:"النفط يحتاج إلى محفزات أقوى من مجرد تعديلات إنتاجية لتحقيق مكاسب حقيقية في الأسعار."

العملات الرقمية: البيتكوين تستعيد الزخم وتسجل 112,000 دولار

تحدث صليبي أيضًا عن أداء سوق العملات الرقمية، حيث أشار إلى أن البيتكوين شهدت ارتفاعًا بنسبة 1% لتسجل 112,000 دولار، مشيرًا إلى أن:

مستوى 110,000 دولار يمثل دعمًا قويًا للسوق.

في حال الثبات فوق هذا المستوى، قد نشهد صعودًا جديدًا نحو مستويات 120,000 – 125,000 دولار.

هذا السيناريو مشروط بعدم حدوث تقلبات سياسية أو تنظيمية مفاجئة قد تؤثر سلبًا على السوق.

الأسواق الأوروبية: جاذبة للسيولة بفعل ضعف الدولار والتغيرات السياسية

وفي قراءة للمشهد الأوروبي، لفت صليبي إلى أن مؤشرات الأسهم في أوروبا تسجل أداءً جيدًا في الفترة الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل، من بينها:

ضعف الدولار، الذي يُحسن من قدرة الأسواق الأوروبية على جذب الاستثمارات.

تحولات سياسية في فرنسا قد تُغير ملامح المشهد السياسي والاقتصادي في منطقة اليورو.

وأوضح أن هذه العوامل تجعل من الأسواق الأوروبية وجهة جاذبة للسيولة في المرحلة الراهنة، وسط التقلبات الكبيرة في الأسواق الأمريكية.

الأسواق المالية العالمية البنك الفيدرالي الأمريكي المشهد الاقتصادي العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنع لإنتاج المكملات الغذائية بالسادات

مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المكملات الغذائية بالسادات

14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة

14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة

الرزيلة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الفاحشة بالقاهرة

الرذيلة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الفاحشة بالإسكندرية

بالصور

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد