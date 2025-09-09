برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس تعكس مكانة مصر الدولية

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات تجمع "البريكس" أكدت بوضوح ما تتمتع به مصر من ثقل دولي وتأثير إقليمي متصاعد، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس جاءت شاملة وعميقة، وعبّرت عن صوت العقل في عالم يموج بالأزمات والتحديات المتشابكة.

وأضافت العسيلي في بيان لها اليوم، أن الرئيس السيسي قدّم رؤية واضحة لإصلاح النظام الدولي، خاصة ما يتعلق بآليات مجلس الأمن وازدواجية المعايير، وهو ما يعكس إدراكًا مصريًا راسخًا لحاجة العالم إلى نظام أكثر عدلاً وإنصافًا، خصوصًا تجاه الدول النامية."

وأوضحت أن الكلمة لم تكتفِ بتشخيص أوجه الخلل العالمي، بل طرحت حلولًا واقعية وتعاونية، سواء فيما يتعلق بتطوير التعاون الاقتصادي بين دول البريكس أو توسيع استخدام العملات المحلية، وكذلك دعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأشادت النائبة بموقف مصر الواضح والثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، هو استمرار للدور المصري التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن:"مشاركة الرئيس في قمة البريكس ليست مجرد حضور رمزي، بل تعبير حقيقي عن تحوُّل مصر إلى فاعل دولي له رؤية متكاملة وقدرة على طرح حلول عادلة ومتزنة لصالح شعوب الجنوب."