بحالة الزيرو .. اشتري سيتروين C5 بسعر مغري

سيتروين C5 موديل 2015
سيتروين C5 موديل 2015
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري، العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين C5 موديل 2015

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C5 موديل 2015، وتنتمي C5 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سيتروين C5 موديل 2015 الخارجية

سيتروين C5 موديل 2015

تمتلك سيارة سيتروين C5 موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش.

محرك سيتروين C5 موديل 2015

سيتروين C5 موديل 2015

زودت سيارة سيتروين C5 موديل 2015 بمحرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 480 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين C5 موديل 2015 الداخلية

سيتروين C5 موديل 2015

تمتلك مقصورة سيتروين C5 موديل 2015 العديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية، ومراه للرؤية، وبها أحزمة أمان .

سعر سيتروين C5 موديل 2015

سيتروين C5 موديل 2015

تباع سيارة سيتروين C5 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

