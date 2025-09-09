شوبير يتحدث عن بديل حمدي فتحي في مواجهة المنتخب أمام بوركينا فاسو

تحدث الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن بديل حمدى فتحى فى مواجهة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو المحدد لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وقال شوبير فى تصريحات اذاعية إن اختيار بديل حمدى فتحى أمر ليس سهلا فى ظل عدم الجاهزية الكاملة لـ مروان عطية، بالرغم من مشاركته فى المران الأخير كاملا.



ويعانى منتخب مصر من العديد من الغيابات قبل المواجهة الصعبة أمام بوركينا فاسو، حيث يفتقد جهود محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري وإمام عاشور للإصابة، ويغيب أحمد فتوح وناصر ماهر لأسباب فنية.

وتلقى منتخب مصر صدمة قوية قبل السفر إلى بوركينا فاسو باستبعاد حمدي فتحي لاعب الوسط للإصابة فى وجه القدم.

كما تجددت إصابة مهند لاشين فى الظهر ويخضع لمحاولات تجهيز للحاق بالمباراة ليظل موقفه غامضاً.