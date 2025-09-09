إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش

أعلنت إسبانيا اليوم الثلاثاء أنها منعت وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول البلاد، وذلك بعد يوم من إعلانها عن إجراءات تهدف إلى وقف ما وصفه رئيسها بـ"الإبادة الجماعية في غزة".

صرح كبير الدبلوماسيين في مدريد وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، سيخضعان لعقوبات، ولن يتمكنا من دخول الأراضي الإسبانية، وذلك في أحدث تصعيد في الخلاف المتنامي بين كيان الاحتلال وإسبانيا.

وأمس أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، عن فرض عقوبات على وزيرين إسبانيين، متهما الحكومة في مدريد " بإتباع خط عدائي لإسرائيل، يتميز بخطاب مليء بالكراهية".

وقال ساعر "ستمنع القدس (المحتلة) نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريجو من الدخول لتل أبيب وتنهي جميع الاتصالات الرسمية معهما، مستشهدة بتصريحات عنيفة ومعادية أدليا بها في أعقاب 7 أكتوبر 2023.



أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية الاثنين استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور، ردا على إجراء مماثل من تل أبيب.