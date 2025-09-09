بتهم خيانة الأمانة وتهريب الخمور.. نتنياهو يدلي بشهادته اليوم في محاكمة الفساد

من المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم في محاكمته الجنائية في محكمة تل أبيب المركزية، بحسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، بعد إلغاء جلسة الاستماع التي كانت مقررة يوم الاثنين بسبب الهجوم في القدس المحتلة.

وستكون الجلسة مغلقة لأنها تتعلق بجهود المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان للحصول على تأشيرة طويلة للولايات المتحدة، بمساعدة نتنياهو كما يُزعم.

في يونيو 2023، وقف ميلشان، وهو منتج إسرائيلي لأفلام هوليوود، على المنصة في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، ووصف كيف كان يسلم بشكل روتيني عشرات الآلاف من الدولارات من الشمبانيا والسيجار والهدايا الأخرى التي طلبها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقًا لتقرير من صحيفة الجارديان البريطانية، نقلاً عن لائحة الاتهام.



ويعد ميلشان، الذي ظهر بعد ذلك عبر مؤتمر عبر الفيديو من مدينة برايتون البريطانية بالقرب من مكان إقامته، شاهدا رئيسيا وتعتبر شهادته ضرورية للمدعين بالحق العام الذين يحاولون إثبات أن نتنياهو ارتكب الاحتيال وخيانة الأمانة في واحدة من القضايا الثلاث المرفوعة ضده.