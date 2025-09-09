قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
ديني

أستاذ بالأزهر: حب النبي وآل بيته متجذر في أعماق المصريين

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن بلدنا الحبيبة مصر تُعد من أكثر البلاد التي تحب النبي وآل بيته حبًا شديدًا، مشيرًا إلى أن هذا الحب متجذر في وجدان الشعب المصري من قديم الزمان، ويظهر في كثير من المناسبات والمظاهر الشعبية والدينية.

وأوضح خلال تصريح، أن مصر تحتفل كل عام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على مستوى الأفراد فقط، بل على مستوى الدولة بالكامل، قائلًا: "نحتفل في مصر بالمولد النبوي الشريف احتفالًا ليس عاديًا، ولا شخصيًا، بل احتفال رسمي تبدأه الدولة بدايةً من الرئيس عبد الفتاح السيسي – حفظه الله – مرورًا بجميع مؤسسات الدولة الدينية والأمنية والسياسية والإعلامية".

وأكد تمام أن هذا يعكس مدى ارتباط المصريين الشديد بالجناب النبوي الشريف وآل البيت الكرام، موضحًا: "النبي صلى الله عليه وسلم هو أغلى ما نملك، وآل بيته هم أحب الناس إلينا. المصري لا يقول فقط (الحسين) أو (زينب)، بل يقول: سيدنا الحسين وستنا السيدة زينب، لأنهم بَضعة من النبي، وهم سادة شباب أهل الجنة كما أخبر النبي".

وتابع: "في الإسكندرية، مثلًا، تجد عادةً جميلة يوم المولد النبوي، وهي توزيع (الشربات بالموز)، في كل الأحياء، فرحًا واحتفالًا بسيدنا رسول الله ﷺ. هذه محبة نابعة من الأعماق، وتعبير عن ارتباط وجداني عميق بالنبي الكريم".

كما أشار الدكتور تمام إلى أن المصريين دائمًا ما يُدخلون الصلاة على النبي في كلامهم ومعاملاتهم اليومية، قائلًا: "من الأمثلة الجميلة على محبة المصريين للنبي، ما ذكره الأستاذ عمر طاهر في مقاله (إحنا زارنا النبي)، حيث جمع فيه كل التعبيرات الشعبية المصرية المرتبطة بالنبي ﷺ. فمثلًا، عندما يزورهم ضيف يقولون: إحنا زارنا النبي، وعندما يعاتبون أحدهم: يقولون له النبي فرش على بيته لنسيبه، في إشارة إلى الكرم، وإذا رأوا من أحدهم عبوسًا، قالوا له: تبسم، ده النبي كان مبتسم".

وأضاف: "هذه العبارات العفوية من عامة الناس، دليل صادق على حب متأصل في القلوب، وهو ما نراه سببًا من أسباب حفظ الله لهذا البلد الكريم، رغم ما يواجهه من تحديات".

وأكد على أن محبة آل البيت من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾، موضحًا أن النبي ﷺ لم يسأل الأمة أجرًا، إلا أن يودوه في أهل بيته، ويعظموهم، ويوقروهم.

وقال: "هذا فضل من الله أن قذف في قلوب المصريين – من صغيرهم إلى كبيرهم – هذا الحب العظيم، والارتباط الشديد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم صور توقير النبي ﷺ، وإكرامه".

